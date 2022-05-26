Названы последствия отказа от социальных сетей на неделю

Британские ученые рассказали, что будет, если минимизировать использование социальных сетей в течение недели. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.

В исследовании участвовали 308 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Половина из них значительно снизила использование соцсетей, а другая половина продолжила это делать как обычно. До начала эксперимента все участники прошли тест на уровень психологического состояния.

В результате у первой группы улучшилось самочувствие и уменьшилась тревожность.