facebook_pixel
    26 мая 2022, 16:46

    Названы последствия отказа от социальных сетей на неделю

    Дарья Морозова

    Британские ученые рассказали, что будет, если минимизировать использование социальных сетей в течение недели. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на журнал Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.

    В исследовании участвовали 308 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Половина из них значительно снизила использование соцсетей, а другая половина продолжила это делать как обычно. До начала эксперимента все участники прошли тест на уровень психологического состояния.

    В результате у первой группы улучшилось самочувствие и уменьшилась тревожность.