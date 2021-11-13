Названы последствия остановки транзита газа в Европу Белоруссией

Белоруссия чисто теоретически может прекратить поставки российского газа в Европу через свою территорию, но практически это маловероятно, потому что ударит по интересам РФ и отношениям Москвы и Минска. Такое мнение в беседе с «360» выразил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт пояснил, что поставки через газопровод, который угрожал перекрывать лидер Белоруссии Александр Лукашенко, идут в соответствии с теми заявками, которые выставляют «Газпром» как пользователь системы, с одной стороны, и потребители природного газа, которые заключили контракт на его закупку с Россией, с другой стороны. Они выставляют номинации, соответственно, от этого зависит загрузка самой системы, добавил Гривач.

«Что касается высказываний Лукашенко — это, скорее, эмоциональное выступление, не думаю, что он всерьез его рассматривает, хотя бы потому, что это очень серьезно повредит отношениям России и Белоруссии, так как поставит под угрозу выполнение Россией своих обязательств по контрактам по поставкам газа в Европу», — сказал он.

В то же время Гривач не исключил, что если ситуация в Белоруссии совершенно выйдет из-под контроля, то теоретически такое будет возможно.

«Хотя эта инфраструктура не принадлежит Белоруссии, она принадлежит „Газпрому“. Но, как суверенное государство, они могут предпринять действия, которым не сможет противостоять коммерческая компания, пусть и такая серьезная как „Газпром“», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что гипотетически белорусская сторона может предпринять какие-то действия, которые прекратят транзит газа через территорию республики, но это будет в некотором смысле противоправно, а также будет противоречить интересам России как поставщика газа в Европу. Поэтому, по мнению Гривача, такой сценарий маловероятен.

Ранее Владимир Путин сказал, что Александр Лукашенко ничего не говорил о своих планах остановить перекачку газа в Европу на фоне миграционного кризиса. При этом сам белорусский президент обращался к Западу с такой угрозой.