Названы популярные уловки недобросовестных врачей

Недобросовестные врачи, которые хотят вытянуть из пациентов побольше денег, в красках рассказывают о возможных тяжелых заболеваниях и сыплют непонятными медицинскими терминами. Так они вводят людей в заблуждение и вынуждают заплатить за ненужные услуги. Об этом агентству «Прайм» рассказала терапевт Алевтина Федина.

«Врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента. А в частных клиниках подобные хитрости только приветствуются: там добавить дополнительную, но совершенно ненужную ЭКГ, тут сдать анализы, не имеющие большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить», — объяснила Федина.

По словам собеседницы, иногда руководство частных клиник вынуждает врачей вытягивать из людей деньги и даже назначает некий месячный план, который необходимо выполнить. Федина отметила, что человек не всегда может понять, что его обманывают, так как о дополнительных анализах и обследовании недобросовестные медики всегда говорят с серьезным видом. Чаще других этим байкам верят пожилые люди и ипохондрики.

В мае сенатор Владимир Круглый призвал россиян настороженно относиться к звонкам с приглашением пройти бесплатное обследование.