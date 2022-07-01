Названы популярные у россиян автомобили с пробегом

Россияне из автомобилей с пробегом чаще всего приобретают Toyota Camry. Такой вывод можно сделать из исследования, проведенного специалистами сервиса «Авито Авто», написали «Известия».

Эта машина занимает первое место сразу в двух ценовых сегментах: в более высоком (от трех миллионов рублей) и в среднем (от 1,5 миллиона рублей до трех миллионов).

Также популярны из подержанных авто машины Lada: Priora, 2114 Samara и Granta. В ценовом сегменте от 1,5 до трех миллионов рублей второе и третье место у популярных кроссоверов Hyundai Creta и Toyota RAV4.