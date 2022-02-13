Названы популярные схемы мошенничества в канун Дня святого Валентина

Мошенники активизировались в преддверии Дня святого Валентина, чтобы поживиться на искателях второй половинки. Самыми популярными схемами стали шантаж личными фотографиями и просьба перевести деньги на билет, рассказали в ВТБ газете «Известия».

Накануне 14 февраля мошенники взяли на вооружение методы социальной инженерии и фишинга.

Одной из самых распространенных схем стал шантаж личными фотографиями. Злоумышленники вступают в общение с потенциальными жертвами в социальных сетях и на сайтах знакомств. Добиваются от них пикантных снимков, а потом начинают вымогать деньги.

Популярна и схема, при которой знакомство происходит с человеком, якобы проживающим за рубежом. Чтобы человек вошел в доверие, жулики перед этим долго общаются с ним, заготавливая почву. В ВТБ отметили, что личная переписка и видеозвонки повышают уровень доверия. И если жертву попросят помочь, то она, скорее всего, отзовется. Чаще всего просят помочь решить финансовые проблемы. В случае с влюбленными лучше всего работает просьба переслать деньги на билет в Россию, чтобы состоялось личное знакомство.

Используют и фишинг. Например, присылают ссылку на фейковый сайт для покупки билетов в кино. Причем могут даже попросить повторно оплатить билеты или отправить деньги на карту третьему человеку, якобы из-за этого, что перевод не прошел. Также используют поддельные сайты для продажи подарков к 14 февраля, на которые привлекают покупателей очень низкой стоимостью товаров.

Ранее стало известно, что День святого Валентина становится в России все менее популярным. Количество россиян, которые отмечают 14 февраля, за последние 15 лет сократилось в четыре раза.