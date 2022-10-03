Названы полезные свойства бананов | 360°

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Подмосковье
03 октября 2022, 19:19
Бесплатные экскурсии по муралам начали проводить в Балашихе
Мир
03 октября 2022, 19:17
Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией в МИД РФ
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Мир
03 октября 2022, 19:16
Итальянцы вышли с протестами против резкого роста тарифов на электричество и газ
Общество
03 октября 2022, 19:15
Минпромторг поддержал инициативу по включению услуги «умный» дом в тарифы ЖКХ
Происшествия
03 октября 2022, 19:13
Плавучий дом за 1,5 миллиона долларов утонул, не успев спуститься на воду
Происшествия
03 октября 2022, 19:12
Фейк: в Луганске разбомбили эшелон с мобилизованными россиянами
Спецоперация
03 октября 2022, 19:03
Мобилизованные россияне начали учебные стрельбы на полигонах Балтийского флота
Мир
03 октября 2022, 19:03
Футболист в Германии во время матча врезался в бетонную стену
Эксклюзив
03 октября 2022, 19:02
«Нормально, телевизоры огромные». Мобилизованный поделился видео из казармы в парке «Патриот»