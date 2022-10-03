Названы полезные свойства бананов | 360°

Все новости

Подмосковье

03 октября 2022, 19:19

Бесплатные экскурсии по муралам начали проводить в Балашихе

Мир

03 октября 2022, 19:17

Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией в МИД РФ

Реклама

Мир

03 октября 2022, 19:16

Итальянцы вышли с протестами против резкого роста тарифов на электричество и газ

Общество

03 октября 2022, 19:15

Минпромторг поддержал инициативу по включению услуги «умный» дом в тарифы ЖКХ

Происшествия

03 октября 2022, 19:13

Плавучий дом за 1,5 миллиона долларов утонул, не успев спуститься на воду

Происшествия

03 октября 2022, 19:12

Фейк: в Луганске разбомбили эшелон с мобилизованными россиянами

Спецоперация

03 октября 2022, 19:03

Мобилизованные россияне начали учебные стрельбы на полигонах Балтийского флота

Мир

03 октября 2022, 19:03

Футболист в Германии во время матча врезался в бетонную стену

Эксклюзив

03 октября 2022, 19:02

«Нормально, телевизоры огромные». Мобилизованный поделился видео из казармы в парке «Патриот»

Общество

03 октября 2022, 19:05

Названы полезные свойства бананов

Читать 360tv в

Бананы оказывают комплексное благотворное влияние на здоровье, они повышают иммунитет и даже полезны в профилактике некоторых видов рака. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Eat This, Not That.

Реклама

Бананы укрепляют иммунитет и помогают бороться с простудными заболеваниями. Кроме того, в одном плоде содержится 32% суточной нормы витамина В6. Этот витамин помогает в создании новых клеток крови и поддержании лимфатической системы. Исследования показывают, что употребление бананов снижает риск развития колоректального рака и некоторых других видов онкологических заболеваний.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама