Названы полезные свойства бананов | 360°

Названы полезные свойства бананов

Бананы оказывают комплексное благотворное влияние на здоровье, они повышают иммунитет и даже полезны в профилактике некоторых видов рака. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Eat This, Not That.

Бананы укрепляют иммунитет и помогают бороться с простудными заболеваниями. Кроме того, в одном плоде содержится 32% суточной нормы витамина В6. Этот витамин помогает в создании новых клеток крови и поддержании лимфатической системы. Исследования показывают, что употребление бананов снижает риск развития колоректального рака и некоторых других видов онкологических заболеваний.

