Названы полезные привычки для повышения настроения | 360°

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03 октября 2022, 16:34

Названы полезные привычки для повышения настроения

Психолог Строгонова посоветовала заниматься медитацией для борьбы со стрессом

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Чтобы чаще пребывать в хорошем настроении, нужно фокусироваться на полезных привычках, которые помогают бороться со стрессом и тревогой. Об этом в разговоре с Life рассказала психолог Саша Строгонова.

Негативные мысли нужно учиться контролировать через формулу «Мысли — чувства — действия».

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«От того, какая мысль в вашем разуме главенствует, негативная или позитивная, активируются и чувства — негативные или позитивные. А от чувств создается ваше поведение (действия) — негативное или позитивное», — объясняет психолог.

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Нужно стараться ограждать себя от негатива, дозируя получение информации из негативных источников. Например, чтению новостей следует уделять ограниченное количество времени, а в остальное время читать книги, которые улучшают настроение.

Кроме того, для контроля негативных эмоций хорошо подходят медитации, считает психолог. Сейчас существует множество приложений по практике медитаций, благодаря которым можно научиться фокусировать внимание на позитивных моментах, происходящих в жизни.

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