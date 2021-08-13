Названы подводные камни унаследованных квартир

Квартиру можно унаследовать как по завещанию, так и по закону. И если изначально на квартиру было больше претендентов, сделка по ее продаже может быть оспорена в суде. Об этом юрист компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев сообщил агентству «Прайм».

Наследственные правоотношения в России регулируются Гражданским кодексом. Квартиру можно унаследовать по завещанию. В этом случае владелец должен обратиться к нотариусу, чтобы грамотно составить завещание и заверить его. Наследниками в таком случае могут стать любые люди, а не только родственники. Но несовершеннолетние или нетрудоспособные ближайшие родственники всегда имеют право на наследство.

Чаще всего никаких документов наследователь при жизни не составляет. В таком случае имущество делится между наследниками в порядке очередей по степени родства.

Родственники каждой очереди получают равные доли наследства. К первой очереди относятся дети, родители и супруги, а за ними те, кто находился на иждивении не меньше года до смерти человека. Братья, сестры, бабушки и дедушки относятся ко второй очереди.

Наследникам важно вовремя заявить о своих правах. Сделать это нужно в течение шести месяцев после смерти наследователя. Потом восстановить свои права можно будет через суд.

Если наследник только один и он уже вступил в наследство, то он может продать квартиру. Но если у кого-то из родственников есть доля, то наследник может продать только ту часть, которая была им унаследована.

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