Названы подарки на Новый год, о которых мечтают взрослые

Подарки на Новый год должны быть не статусными, а терапевтическими. Особенно это актуально в год, когда весь мир столкнулся с пандемией. Психологи говорят, что сувениры должны дарить приятные эмоции и, возможно, возвращать в детство.

«Сейчас очень непростое время для многих, Новый год тоже другой и подарки с учетом пандемии могут быть не такими, как всегда», — заявила РИА "Новости» практикующий семейный психолог, действительный член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова.

Она считает, что подарок — способ порадовать себя и других людей, возвращение в детство. Особенно это стало актуально по итогам прошедшего года. По ее словам, сувениры стали формой терапии.

«Потому что всем хочется кусочка тепла именно тогда, когда вокруг неопределенность и происходят какие-то непонятные вещи. Подарок — это глубоко личное, и это действительно терапевтично», — отметила она.

Психолог Ирина Ларина полагает, что терапевтическим становится не сам подарок, а форма, в которой его преподносят. Ведь все вновь хотят окунуться в состояние зимней сказки. Поэтому нужно украсить квартиру или выбрать праздничную упаковку для сувенира. По ее словам, некоторые взрослые будут счастливы увидеть под елкой портативный PSP или конструктор LEGO.

Тех, кто будет отмечать Новый год в Москве, ожидает морозная погода. Синоптики прогнозируют, что столбик термометров в новогоднюю ночь опустится до отметки в -8 градусов.