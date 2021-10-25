Названы победители литературной премии по медицине «Здравомыслие» 2021 года

Учредители литературной премии в области медицины «Здравомыслие», члены экспертного совета, жюри и представители попечительского совета 22 октября объявили лучшие книги о здоровье и медицине 2021 года и назвали имена авторов-победителей.

В этом году литературная премия в области медицины «Здравомыслие» проведена в третий раз. Ее цель — содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни и поддержка авторов. Всего было получено 172 заявки от авторов и представителей медицинского сообщества, из них 135 книг в трех номинациях и 37 идей для будущей книги в спец-номинации.

«Многочисленные исследования показывают, что россияне верят в научный и технический прогресс, который в результате и помогает преодолевать многие вызовы. А знания о медицине позволяют сформировать и укрепить этот конструктивный, позитивный и осмысленный взгляд на мир, принять ответственность за свою жизнь и здоровье. Мы с интересом следили за новыми авторами в номинации „Шаг вперед“, за народным голосованием и выбором жюри. И результаты оправдали наши ожидания. Желаем премии „Здравомыслие“ новых успехов и поздравляем победителей!» — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Мы привыкли говорить, что медицине нельзя научиться по книжкам, и это, конечно, правда. Но мне кажется, что эта премия — хороший шаг к тому, чтобы книги входили в нашу жизнь. А книга, как известно, — это способ прожить еще одну жизнь», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Победителями премии «Здравомыслие» в 2021 году стали:

• В номинации «Рецепт здоровья» — «Как начать думать в понедельник и не перестать во вторник» и ее автор Антон Петряков, издательский дом «Питер»;

• В номинации «Шаг вперед» — книга «У меня на это аллергия. Первая научно доказанная программа против пищевой аллергии» и её автор Кари Надё, издательство «Бомбора»;

• В номинации «Эскулап» — книга «Долг сердца. Кардиохирург о цене ошибок» и её автор Назим Шихвердиев, издательский дом «Питер».

«Тема здоровья и благополучия заняла в последние годы одно из лидирующих мест в бизнес-повестке. Это касается не только здорового образа жизни самих руководителей, но и инвестиций в оздоровительные программы для сотрудников. Психологическая поддержка, консультации по питанию и спорту, инструменты для скрининга здоровья и отказа от вредных привычек, фитнес и стресс-менеджмент — сейчас подобные элементы корпоративной культуры можно встретить во многих компаниях. PwC — не исключение, мы верим в то, что поддержание здоровья и благополучия сотрудников непосредственно связаны с положительными результатами деятельности фирмы и создают позитивную атмосферу в организации. Именно поэтому три года назад началась история Премии „Здравомыслие“, которая открыла доступ к исключительным и разнообразным экземплярам литературы о здоровье и медицине не только для наших сотрудников, но и для всего сообщества», — подчеркнул управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

В спец-номинации «Лучшая идея книги» от издательства «Бомбора» победитель не выбран.

«Причина, по которой мы не определили лауреата премии в номинации „Бомборы“ в этом году, в том, что ни одна из поданных идей не отвечала требованиям, предъявляемым к будущим книжным проектам в нашем издательстве. Наверное, свою отрицательную роль сыграл ковидный год, не давший проявиться креативным и литературным талантам авторов. Другая причина кроется в том, что часть материалов уже была передана по договору другим издательствам. Рассматривать такие проекты мы считали бы для себя неэтичным. В следующем году мы сформулируем параметры номинации и надеемся собрать много классных проектов, из которых сможем выбрать лучший для издания», — сказала Ольга Шестова, руководитель группы профессиональной медицинской литературы издательства «Бомбора», член жюри премии «Здравомыслие».

«3-й год премии „Здравомыслие“ показал качественный рост — это касается и читателей, и соискателей литературной награды. В числе участников и финалистов оказались не только популярные темы здоровья и долголетия, но и книги, которые могут быть интересны специалистам. Можно уверенно сказать, что медицинский научпоп, по-прежнему, популярен и востребован во всем мире. Наши читатели не просто хотят знать больше о физике тела и культуре ЗОЖ, но лучше понимать врачей и суть здравоохранения», — подчеркнула главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская.

Определение победителя в основных номинациях премии проходило в несколько этапов. Первый этап — работа экспертного совета, который отбирал из общего списка поданных работ книги, достойные участия. Второй этап — народное голосование, где любой желающий мог отдать свой голос за любую понравившуюся ему книгу, проголосовало более 10 тысяч человек. И третий этап — итоговый выбор экспертов — выбор победителя членами авторитетного жюри.

В состав жюри вошли 10 представителей медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой, профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, а также для осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений.

Ознакомиться с итогами литературной премии в области медицины «Здравомыслие» 2021 года можно на официальном сайте.