Названы победители конкурса «Учитель будущего»

Три десятка команд педагогов стали победителями профессионального конкурса «Учитель будущего». Финал состоялся в Санкт-Петербурге в субботу, 20 марта.

Мероприятие проходило как проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-релиз. Возглавляла оргкомитет вице-премьер Татьяна Голикова.

Победители представляли все федеральные округа и 19 субъектов России, рассказал руководитель АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Сегодня в ваших силах сделать все возможное, чтобы наша страна в течение ближайших нескольких лет вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования» — заявила Голикова.

Победители конкурса «Учитель будущего» станут участниками программы Мастерской управления «Сенеж».

В феврале в России выбрали победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020». Им стал преподаватель математики Михаил Гуров из Ростовской области. Он получил памятный знак — хрустального пеликана.