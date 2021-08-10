Названы победители ямальского конкурса грантов «Агростартап»

Определены трое победителей грантового конкурса на Ямале «Агростартап». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Целью конкурса была поддержка малого и среднего бизнеса. Победители получат значительные финансовые выплаты. Три миллиона рублей получит учредитель фермы по выращиванию зелени Александр Ткаченко. Создатель перепелиной фермы Игорь Ермилин выиграл 1,8 миллиона рублей. Производитель оленины Ксения Хэно получил выплату в размере 1,7 миллиона рублей.