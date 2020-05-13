Названы плюсы и минусы снижения НДФЛ в России до 6,5%

Предложение ТПП по снижению НДФЛ до 6,5% стабилизирует в России рынок труда, но ударит по федеральному бюджету. Таким мнением с «360» поделился независимый эксперт Антон Шабанов.

Собеседник отметил, что у этого решения есть как плюсы, так и минусы.

«Их положительных сторон: это такая стабилизация ситуация на рынке труда в России, потому что будет меньше налоговая нагрузка ложиться на самих людей. <…> Вырастут доходы на 6,5%, и это по крайней мере стабилизирует ситуацию на рынке труда. Нельзя сказать, что кардинально изменит, но позволит стабилизировать», — рассказал Шабанов.

Из минусов эксперт отметил уменьшение суммы поступлений в федеральный бюджет. Из-за этого будет сложно реализовывать социальные программы. Лишится поддержки медицина, появятся проблемы с выплатами пенсий.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в качестве одной из мер по стабилизации рынка труда на фоне пандемии коронавируса предложил сократить НДФЛ в два раза. По мнению Катырина, на время пандемии еще стоит запретить повышение финансового обременения бизнеса.