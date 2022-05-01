Названы плюсы и минусы покупки квартиры с готовым ремонтом в новостройке

Россияне могут прибрести квартиру в новостройке с готовым ремонтом от застройщика, чтобы самим не вкладываться на первоначальном этапе. Однако такой вариант подходит на всем клиентам, заявила «Дням.ру» эксперт по недвижимости, риелтор Арина Лац.

По ее словам, ремонт в квартире бывает зачастую слишком низкого уровня, а если выбирать квартиру в доме люксового сегмента, то придется контролировать процесс ремонта лично.

«Если что-то не устраивает, просто не подписывать акт. С застройщиком можно обсудить цвет пола, плитки, обоев», — заявила она.

Риелтор отметила, что такой вариант может оказаться дорогостоящим, тогда как при покупке черновой квартиры есть возможность сэкономить.

«Можно что-то по ремонту сделать самостоятельно, без вызова специалистов, можно что-то купить дешевле, по акции», — заявила она.

По словам Лац, покупатели чаще приобретают квартиру с ремонтом застройщика, чтобы в будущем переделать его под свой вкус.

Утром 1 мая стало известно, что ипотечная ставка по программе «Льготная ипотека» снижена с 12 до 9% годовых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.