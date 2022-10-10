Названы плюсы и минусы неименных банковских карт | 360°

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Названы плюсы и минусы неименных банковских карт

Парламентская газета: неименные банковские карты подходят тем, кому нужна анонимность

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Многие российские банки выпускают дебетовые карты, на которых не указано имя владельца. «Парламентская газета» рассказала, в чем плюсы и минусы неименных карт.

Неименные банковские карты подходят тем, кому нужна анонимность. Еще одно преимущество таких карт — их выдают непосредственно в день обращения, когда обычную именную карту придется ждать от трех до десяти дней.

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Однако у неименных карт есть ряд ограничений. С них нельзя переводить деньги другому человек, а только между своими счетами, на них нельзя получать государственные выплаты, а также имеются ограничения на снятие наличных в банкомате.

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