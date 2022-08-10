Названы плюсы электронного голосования на муниципальных выборах в Москве

Политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов перечислил плюсы электронного голосования на муниципальных выборах в Москве, которые пройдут с 9 по 11 сентября. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, электронное голосование является современным способом выразить свою позицию. Кроме того, такой способ максимально надежен.

«В частности для Москвы, которая уже не первый год практикует голосование в формате онлайн, данный способ является очень удобным. Все функции и сам процесс голосования организованы в доступной форме. Было бы странно, если бы все эти современные цифровые платформы не использовались в электоральных кампаниях» — объяснил он.

Поучаствовать в электронном голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли: Щукино и большая часть ТиНАО.