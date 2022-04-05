Названы пять самых привлекательных для угонщиков автомобилей

Дефицит на автомобильном рынке может повлечь за собой всплеск угонов. Под угрозой в первую очередь окажутся наиболее востребованные среди российских потребителей марки.

Автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин предупредил о вероятности подобного развития ситуации в интервью радио Sputnik.

«Будут угонять, конечно, популярные машины, которые пользуются большим спросом», — сказал он, указав среди таких марок Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, седан Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Привлекательными для угонщиков, скорее всего, станут и дорогие машины — BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class и Land Rover Discovery.

На авто Субботин посоветовал установить механические средства защиты от угона — например, блокировку коробки передач. С ней «откатить» машину будет невозможно.

«Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива», — сказал эксперт, порекомендовав также защитить противоугонными замками капот.

«Угонщики приносят свое оборудование, компьютеры, но механические средства (защиты — прим. ред.) будут действенны», — выразил уверенность Субботин.

Еще одним способом защитить автомобиль он назвал установку видеорегистратора, который работал бы круглосуточно, и GPS-трекеров. Такая мера поможет, если на преступление решится начинающий угонщик.

Машины он посоветовал оставлять на охраняемых парковках и страховать их от угона.