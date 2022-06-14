Названы пять правил защиты автомобиля от угона

Угоняют чаще те машины, которые оснащены только заводской противоугонной системой. В основном автомобили воруют с перехватывающих стоянок и ночных парковок. Life рассказал, как защитить свою машину от угона.

Наиболее подвержены угону машины с бесключевым доступом. Когда хозяин закрывает автомобиль, угонщики перехватывают сигнал с ключа с помощью мобильного сканера, а затем быстро и легко угоняют. Сами ключи тоже часто похищают, например, вытащив из кармана. Поэтому ключи от машины рекомендуется носить во внутреннем кармане куртки или сумки.

Автомобили на механике угоняют реже, это можно учесть при выборе машины. Шанс того, что угонят «механику» примерно в два раза ниже, чем с «автоматом».

Машину можно сделать выделяющейся и узнаваемой — например, нанести аэрографию. Такие машины не привлекают внимания угонщиков.

Также снизить вероятность угона можно обычными мигающими светодиодами в салоне или наклейками на стеклах — по статистике, они снижают вероятность угона примерно на 50%, хотя только создают видимость наличия хорошей охранной системы.

Мошенники иногда звонят автомобилистам под видом официального дилера, чтобы узнать их личные данные. Такую информацию о машине, как год выпуска, тип двигателя и коробки передач, комплектацию и цвет, информацию о ДТП и количестве владельцев лучше не разглашать.