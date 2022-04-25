Названы пять навыков россиян, которые позволят пережить любые санкции

Россияне выработали собственные методики, которые позволят им пережить любой кризис. Это во многом послужило залогом того, что Западу не удалось достичь экономического блицкрига, а кризис, возникший из-за введения беспрецедентных санкций, сходит на нет. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Одним из полезных навыков россиян, который помогает им успешно бороться с экономическими санкциями Запада, является умение вовремя запастись всем необходимым. 85% жителей смогли оперативно закупить продовольствие даже в большем количестве, чем в 1992 году, на следующий год после распада СССР.

Кроме того, жители России часто сами занимаются выращиванием урожая. У многих семей есть дачные участки, на которых они сажают фрукты и овощи — себе и на продажу. Сейчас даже те семьи, кто давно забросил собственные наделы, вновь начали выходить на грядки.

Также россияне привыкли опираться на собственные силы, не слишком доверяют помощи высокотехнологичных устройств и всегда имеют в запасе наличные деньги, поэтому население не пострадало в связи с зависимостью от западных технологий или отключением Visa и Mastercard.

К числу позитивных для выживания факторов эксперты Bloomberg относят и умение россиян грамотно экономить, благодаря чему образ жизни граждан изменился не очень сильно.

И, конечно, устоять помогло жесткое и оперативное госрегулирование. Тем не менее, авторы Bloomberg не исключают, что в 2022 году ВВП РФ снизится почти на 10%.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало абсолютным лидером России по производству 10 продуктов: это хлеб, сыр, йогурты, кисломолочные и кондитерские изделия, мороженое, консервы, пиво, мясо и птица.