Названы пять дел, которые обязательно нужно сделать на огороде в июле

Июль — самое жаркое время лета. Тем, у кого на даче есть огород, стоит позаботиться о нем, чтобы не потерять урожай. Издание utro.ru перечислило пять важных дел, которые обязательно нужно сделать на огороде в июле.

Не забудьте подкормить ягодные кустарники. Это очень важно сделать именно в середине лета, когда на кустах начинают появляться первые ягоды. Особое внимание нужно уделить малине, крыжовнику и смородине.

Плодовые деревья и кустарники нужно поливать, чтобы не потерять урожай. Важно помнить, что вода не должна быть ледяной — ее лучше нагреть до комнатной температуры.

Чтобы урожай не пал жертвой птиц, огород нужно защитить. Можно использовать флажки из фольги и другие самодельные «пугалки».

Именно в июле пора подрезать деревья. Их следует избавить от ненужных и больных ветвей, чтобы они могли продолжить здоровый рост.

Наконец, нужно помнить, что ягоды нужно собирать по мере того, как часть из них поспеет. Нельзя ждать момента, когда вся грядка наполнится спелыми ягодами, в таком случае можно спровоцировать гниение и развитие грибка.