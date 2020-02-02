Названы песни, которые россияне чаще всего слушали на повторе

Сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, какие треки россияне чаще всего ставили на повтор за прошедшие 10 лет. Исследование провели в честь Дня сурка.

«За прошедший год треком-рекордсменом стала композиция NBA российской группы RSAC. Не было песни, которую бы слушали на повторе чаще в Москве, Казани и по всей России. Группе Феликса Бондарева уже 10 лет, но это первый их трек, который так запал в душу слушателям», — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Музыки». Сообщение сервиса процитировало РИА «Новости».

В Санкт-Петербурге самой популярной из поставленных на «репит» стала песня «Юморист» рэпера Face. В Екатеринбурге полюбили композицию Mr. Blue Sky группы The Vals из Северной Ирландии. Часто ставили на повтор и трек «Четыре девятины» местной группы Millinmotion: находка уральских музыкантов в том, что они просто повторяют название трека 20 с чем-то раз. Уральцам нравится.

И хорошая новость для Ольги Бузовой. Она может гордиться, что у нее есть преданный поклонник. Житель Таганрога настолько проникся творчеством певицы, что 1312 раз послушал «Мало половин». Это рекорд и среди треков, и среди количества прослушиваний одной и той же композиции одним пользователем. На втором месте оказался житель Калуги, который 656 раз ставил на повтор «Comment Out на колесах» Александра Гудкова и — неожиданно - украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona.