Названы песни, которые делают людей счастливыми

Нейробиолог Йакоб Йолий из Университета Гронингена в Нидерландах провел исследование, чтобы выяснить, какая музыка заставляет людей чувствовать себя счастливыми. Он составил список песен, которые называли чаще всего. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Inc.com.

Ученый спросил респондентов о песнях, которые приносят им ощущение счастья. Названные композиции он проанализировал и сравнил с другими песнями. Оказалось, что чаще всего радость людям приносят композиции, которые отличаются мажорной тональностью и относительно быстрым темпом — от 140 до 150 битов в секунду. Текст в них как правило либо бессмысленный, либо жизнеутверждающий и позитивный.

В число таких песен вошли: Don’t stop me now группы Queen, Dancing queen (Abba), Good Vibrations (The Beach Boys), Uptown Girl (Billie Joel), Eye of the Tiger (Survivor), I’m a Believer (The Monkees), Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper), Livin' on a Prayer (Jon Bon Jovi), I Will Survive (Gloria Gaynor) и Walking on Sunshine (Katrina & The Waves).