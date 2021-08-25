Названы овощи, которые можно сажать осенью
Дачника перечислили овощи, которые подходят для посадки осенью. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Для этой цели подходят такие культуры, как свекла, морковь, лук, чеснок, краснокочанная капуста, сельдерей, укроп и петрушка.
Стоит отметить, что при осенней посадке растениям будет нужен дополнительный уход. Особое внимание следует уделить созданию оптимальной температуры. Чтобы сохранить тепло, можно использовать специальную пленку. Это поможет получить ранний урожай.