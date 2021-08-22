Названы отрасли, в которых работниц не любят отпускать в декрет

Больше всего отпускать сотрудниц в декрет не любят в банковской сфере, медицине и производстве. Около 70% соискательниц на собеседовании сталкивались с вопросами о материнстве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

«Наиболее болезненно выход сотрудницы в декрет воспринимают в банковской сфере, медицине, производстве, консалтинге, транспорте, логистике, госслужбе — в этих отраслях доля утвердительного ответа составила 70%», — приводит агентство результаты исследования.

Аналитики выяснили, что у 72% женщин в возрасте от 24 до 35 лет при приеме на работу спрашивали о семейных планах и возможном пополнении. Треть респонденток признались, что соврали на собеседовании и все равно ушли в отпуск по уходу за ребенком. Около 60% принявших участие в опросе россиянок при приеме на работу рассказывали о замужестве, будущем материнстве, детях и их болезнях.

Ранее Росстат выяснил, что россиянки находятся в декретном отпуске в среднем около двух с половиной лет. Более четверти из них после того, как ребенок подрастет, меняют работу.