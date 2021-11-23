Названы отрасли, показавшие самый высокий рост онлайн-продаж в пандемию

Исследование специалистов платежной системы CloudPayments показало, в каких отраслях сильнее всего увеличились объемы онлайн-продаж за год пандемии коронавируса (с марта 2020 по февраль 2021 года). Результатами поделилась «Газета.ru».

Лидерами оказались продукты и сопутствующие товары. Онлайн-продажи продуктовых магазинов за год выросли на 255%. Второе место заняла электроника — онлайн-оборот вырос на 83%. Третье место заняли товары для спорта, продажи которых в интернете выросли на 69%.