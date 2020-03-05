Названы отмирающие профессии в России

Современные технологии скоро совсем вытеснят привычные нам специальности. В вузах перестанут обучать бухгалтерскому учету, а охранникам придется осваивать настройки новых гаджетов. А что поделать — мир не стоит на месте. Когда-то не было и таких профессий, как программист или веб-дизайнер.

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна — количество их будет сокращаться», — цитирует ТАСС заявление министра финансов Антона Силуанова.

Он добавил, что многие называют Россию страной охранников. Сейчас сотрудники охранных агентств работают везде, чтобы обеспечить безопасность. «Есть целые системы, пожалуйста: мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — пояснил министр.

Жители справедливо считают, что появление новых технологий и современных гаджетов угрожает исчезновением целого ряда профессий. По словам Силуанова, такое мнение отчасти верное, но современные разработки создают и новые возможности.

«С другой стороны, растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», — заключил глава ведомства.

Разговор об исчезновении многих профессий заходит уже не первый раз. Глава Сбербанка Герман Греф тоже заявил, что определенные специальности скоро будут не нужны. Зато появятся новые. Например, стоит начать учиться на инженеров виртуальной реальности, робототехников и биотехнологов.