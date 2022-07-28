Названы основные тренды рынка труда в IT

Аналитики сервиса SuperJob проанализировали рынок труда и назвали основные тренды в IT, а также рассказали, насколько выросли зарплаты разработчиков за год и на каких программистов сейчас высокий спрос. Результатами исследования поделился RT.

В компании отметили, что из-за динамики курсов валют стоимость услуг российских разработчиков выросла на 40% и более.

Средние зарплаты у программистов PHP в Москве после уплаты налогов в месяц составляют 250 тысяч рублей, а максимальные — 500 тысяч рублей.

Программистам Java предлагают в среднем 270 тысяч рублей. Разработчикам Golang, по средним оценкам, готовы платить на рынке 280 тысяч рублей.

Кроме того, программистам Ruby сейчас в среднем предлагают 250 тысяч рублей. Средние зарплаты у разработчиков на языке JavaScript составляют 220 тысяч рублей.

Наиболее востребованы на российском рынке сейчас программисты с опытом от трех лет.