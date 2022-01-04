Названы крупнейшие транспортные объекты Москвы, достроенные в 2021 году

Строительство 12 новых станций метро, открытие восьми вокзалов МЦД и 90 километров дорог. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте назвал главные достижения транспортной инфраструктуры в 2021 году.

По словам Собянина, прошедший год стал одним из самым успешных в этой отрасли. В столице появилось новых 12 станций метро.

«Большая кольцевая линия выросла с 10 до 22 станций. Полностью завершена проходка тоннелей. И недалек тот день, когда будет замкнуто самое большое в мире метрокольцо. Много было сомнений, нужно ли Москве целых три кольца метрополитена. Но уже сегодня частично построенной БКЛ пользуются свыше 500 тысяч пассажиров в день», — написал Собянин.

Также он выделил строительство восьми новых вокзалов МЦД, которые не уступают классическому метро, включая терминал для поездов дальнего следования «Восточный».

«„Восточный“, который мы вместе с ОАО „РЖД“ построили всего за один год, стал образцом современного комфортного вокзала с удобными пересадками на метро, МЦК и качественным сервисом для пассажиров», — пишет Собянин.

Также он отметил, что в 2021 году в Москве были построены порядка 90 километров дорог, 34 моста, тоннеля и эстакады, 20 пешеходных переходов.