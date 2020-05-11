Названы основные способы профилактики COVID-19

В сложившейся ситуации важно полностью ограничить контакты с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ. Пожилым стоит оставаться дома, а людям с хроническими заболеваниями — быть на связи с лечащим врачом. Соблюдение этих нехитрых правил поможет не заболеть COVID-19.

«Необходимо прежде всего ограничить контакты с лицами, имеющими эпидемиологический анамнез. Людям старшего возраста рекомендуется оставаться дома, исключить общение с больными ОРВИ», — приводит сайт Министерства здравоохранения России слова директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Натальи Мокрышевой.

Она посоветовала в самоизоляции соблюдать режим сна и питания. Не стоит забывать и о физической активности. Хронически больным необходимо поддерживать связь с лечащим врачом. Сейчас ехать в больницу или поликлинику не надо — существует достаточно средств дистанционного общения.

Мокрышева отметила, что из-за безответственности россиян, в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Она будет масштабнее и губительнее.

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России с 12 мая. Регионы постепенно начнут ослаблять ограничения. Полномочия губернаторов по принятию решений во время пандемии сохранятся. По состоянию на 11 мая российские медики выявили 221 344 случая COVID-19. Умерли 2009 человек.