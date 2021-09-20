Названы основные схемы мошенников для обмана пенсионеров

Пенсионеры зачастую становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости. О наиболее популярных среди жуликов схемах обмана рассказали сотрудники ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Пенсионном фонде назвали четыре наиболее популярных схемы мошенничества. Первая из них — «специалист на дом». Злоумышленники, представляясь сотрудниками ПФР, приходят к пенсионерам домой. Иногда они специально обходят дома, чтобы выяснить, где живут одинокие пожилые люди. Зачастую они сообщают потенциальным жертвам, что им полагается прибавка к пенсии. А потом якобы для перевода средств просят данные банковской карты. Могут предложить заполнить поддельную анкету, для которой также запросят все личные данные, которые сообщать ни в коем случае нельзя.

Еще одна схема — «юридическая консультация». Как правило, она применяется с помощью подложных сайтов, замаскированных под «неофициальную страницу ПФР». На таких ресурсах людей вводят в заблуждение, предлагая платную помощь лжеюриста для оформления выплат. В ПФР в связи с этим напомнили, что все услуги в фонде предоставляют бесплатно, и посредники в этом не требуются.

Третья схема — это электронные письма. Пенсионерам рассылают сообщения якобы от ПФР, предлагая перейти на фейковый сайт для получения выплат. И четвертый вид обмана связан с продажей лекарств. Жулики обещают пенсионерам компенсировать расходы и навязывают дорогие препараты, написала «Газета.ru».

Ранее психолог рассказал, кто чаще всего становится жертвой телефонных мошенников.