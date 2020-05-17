    17 мая 2020, 09:16

    Названы основные признаки усталости за рулем

    Андрей Иванов

    Уставший водитель — это большая опасность. Он может на секунду провалиться в микросон и потерять контроль над автомобилем. Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов перечислил основные признаки того, что водителю пора отдохнуть.
    Названы основные признаки усталости за рулем

    Первый признак усталости водителя это чувство неудобство. Уставший автомобилист начинает часто менять позу. Далее идут ложные ощущения по-поводу температуры воздуха в салоне. Человеку может быть холодно или жарко, хотя в реальности температура комфортная. И третий признак усталости — водитель не понимает, что говорят пассажиры или радиоведущий.

    Проявлениями сильной усталости, когда отдых просто необходим, это постоянное зевание, ухудшение зрения и потеря внимательности. Водитель в этом случае перестает следить за дорогой, наезжает на неровности и практически не видит машины, которые въезжают на трассу со второстепенных дорог.

    Самое страшное в такой ситуации — это микросон. Человек за рулем выключается, а машина успевает за это время на большой скорости проехать несколько сотен метров.

    По данным «За рулем», около 20% аварий с тяжкими последствиями происходит из-за того, что водители засыпают во время управления автомобилем. В случае усталости необходимо как можно скорее остановиться и отдохнуть.