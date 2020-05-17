Названы основные признаки усталости за рулем

Первый признак усталости водителя это чувство неудобство. Уставший автомобилист начинает часто менять позу. Далее идут ложные ощущения по-поводу температуры воздуха в салоне. Человеку может быть холодно или жарко, хотя в реальности температура комфортная. И третий признак усталости — водитель не понимает, что говорят пассажиры или радиоведущий.

Проявлениями сильной усталости, когда отдых просто необходим, это постоянное зевание, ухудшение зрения и потеря внимательности. Водитель в этом случае перестает следить за дорогой, наезжает на неровности и практически не видит машины, которые въезжают на трассу со второстепенных дорог.

Самое страшное в такой ситуации — это микросон. Человек за рулем выключается, а машина успевает за это время на большой скорости проехать несколько сотен метров.

По данным «За рулем», около 20% аварий с тяжкими последствиями происходит из-за того, что водители засыпают во время управления автомобилем. В случае усталости необходимо как можно скорее остановиться и отдохнуть.