Названы основные правила воспитания кошки

Воспитать кота проще, чем собаку, однако, чтобы животное выросло послушным, неагрессивным и обладало здоровой психикой, все же стоит запомнить несколько правил. Об этом написал «ФедералПресс».

С первых дней дома котенка нужно начинать приучать к лотку, но ругать котенка и повышать на него голос в первые месяцы жизни ни в коем случае нельзя, чтобы животное выросло со стабильной психикой. Примерно с четырех месяцев можно указывать котенку на плохое поведение с помощью интонаций, однако наказывать физически ни в коем случае нельзя ни котенка, ни взрослую кошку — это может сделать животное пугливым и агрессивным.

Важно помнить, что кот привыкнет к любым правилам дома, но они должны быть стабильны. Если вы запретили что-то один раз, то теперь должны соблюдать табу всегда. Если же вы один раз разрешили залезть на стол и не отругали, то у котенка выработается понимание того, что так можно.

Обязательно следить за тем, чтобы кошачий лоток был чистый. Если котенок или взрослая кошка начинают справлять нужду в другом месте, это, скорее всего, означает, что вы недостаточно тщательно поддерживаете чистоту лотка.

В возрасте около года котенка после консультации с ветеринаром необходимо стерилизовать или кастрировать, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.