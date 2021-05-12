Названы основные ошибки при выращивании смородины

Россиянам рассказали, как вырастить смородину, чтобы получить хороший урожай. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, не стоит выбирать растение импортного сорта. Они плохо приживаются в российском климате.

Во-вторых, не стоит смотреть на длину стеблей. Качество саженца определяется по корням.

В-третьих, не стоит сажать растение там, где мало света и тесно. также смородине важна определенная влажность почвы.

Кроме того, следует правильно готовить грунт перед посадкой. За две недели до посадки нужно выкопать ямы объемом в два раза больше объема корней куста и оставить их открытыми. Потом в них нужно засыпать удобрение из 10 литров навоза, 200 граммов суперфосфата и 300 граммов древесной золы.

И также нельзя забывать обрабатывать растение от вредных насекомых. Это нужно сделать по технологическому календарю при помощи фунгицидов и инсектицидов.

Пренебрегать поливом растения тоже не стоит. Это нужно сделать три раза за сезон: когда зреют ягоды, после сбора ягод и не позже сентября.