Названы ошибки при засолке огурцов

Названы ошибки, которые часто совершаются при засолке огурцов. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Неправильные действия могут привести к тому, что огурцы выходят невкусными или вообще портятся.

Для начала нужно правильно выбрать сами огурцы. Их лучше всего попробовать: если они горькие и невкусные, то не подходят. Также лучше всего брать небольшие по размеру плоды с толстой кожурой и пупырышками.

Воду для засолки нельзя брать из-под крана. Подойдет из бутылок или даже из колодца. Соль нужна крупного помола, нельзя брать йодированную. Если огурцы вышли кислыми, то значит, что соли было мало.

Перед закруткой огурцы стоит вымочить в воде. Достаточно пары часов. Также банку нужно перевернуть. Тогда крышка плотно прижмется и не будет пропускать воздух.

Ранее повар Юлия Калинина поделилась рецептами вкусных солений, которые можно заготовить на зиму.

Она рассказала, что самые популярные рецепты консервов — это аджика, малосольные огурцы и вишневое варенье. Для малосольных огурцов нужно взять огурцы, листья смородины, хрена, вишни, укроп, соль, уксус и сахар.