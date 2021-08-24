Названы ошибки при приготовлении соленых огурцов

Названы ошибки, которые часто допускаются при приготовлении соленых огурцов. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Одна из распространенных ошибок связана с солью. В банку с закрутками нельзя класть йодированную или морскую — в результате может образоваться осадок. Лучше всего подходит поваренная и каменная.

Не стоит использовать уксусную кислоту 70%. Можно слегка перепутать дозировку, и тогда огурцы не получатся. Лучше использовать уксус 9%.

Следует соблюдать аккуратность добавлении листьев разных растений. Одни из них нужно добавлять для вкуса, другие — для предотвращения размножения бактерий. Поэтому лучше разобраться прежде, чем класть их в банку.

Нужно соблюдать меру с чесноком. Из-за него огурцы могут помутнеть и стать водянистыми. Поэтому следует класть не более четырех зубчиков на литр.

Ранее были названы еще несколько правил при засолке огурцов. Для начала нужно правильно выбрать сами огурцы. Их лучше всего попробовать: если они горькие и невкусные, то не подходят. Также лучше всего брать небольшие по размеру плоды с толстой кожурой и пупырышками.