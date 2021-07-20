Названы ошибки, которые допускают начинающие ИТ-специалисты на собеседовании

Руководитель отдела рекрутинга компании Selectel Виктория Киселева рассказала, какие самые частные ошибки допускают начинающие специалисты, которые хотят работать в крупной ИТ-компании. Об этом написала «Газета.ru».

Во-первых, по словам Киселевой, желающие заполучить вакансию присылают слишком объемные резюме. При этом, придя на собеседование, не всегда знают компанию, в которой так желают работать.

Во-вторых, в резюме следует указывать информацию касательно опыта работы, который действительно будет интересен работодателю. Остальное можно упомянуть в кратком виде.

Эксперт отметила, что перед приходом на собеседование лучше хорошенько изучить деятельность компании и понимать, чем она занимается. Так кандидат сможет лучше для себя понять, подходит ему эта должность или нет.

Многие новички хотят с нуля получать высокую заработную плату, забывая о том, что они на данном этапе дают компании меньше, чем от нее получают. Возможность профессионального роста в начале карьеры является более важным фактором, нежели денежное поощрение.

Еще одной важной ошибкой на собеседовании эксперт называет неумение презентовать себя. Также следует уметь задавать вопросы. Ведь собеседование — это возможность получить больше информации не только для компании, но и для будущего сотрудника, заключила эксперт.