Названы органы, которые поражает 2019-nCoV. Это не только легкие

Помимо легких, коронавирус негативно влияет на кожу, почки и другие органы человека. Инфекция при попадании в организм меняет свои проявления.

«Вирус (при попадании в организм — прим. ред.) меняет свои, так скажем, проявления. <…> Это не только поражение будет легких, а это будет поражение еще других органов, но мы сейчас пытаемся это изучать», — приводит РИА ФАН слова главного врача московской больницы № 52 Марьяны Лысенко.

Собеседница отметила, что новый вирус наносит удар по почкам и миокарду сердца. Инфекция нарушает микроциркуляцию крови, что проявляется на коже.

Ранее медики выяснили, что у 20-30% пациентов с COVID-19 развивается почечная недостаточность. Во время пандемии коронавируса люди с хроническими заболеваниями почек находятся в группе риска.

По последним данным, в России выявили с начала пандемии 272 043 случая заражения коронавирусной инфекцией. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус, умерли 2537 человек. Выздоровели 63 166 пациентов.