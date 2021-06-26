Названы опасные способы охлаждения в жару

Ледяные напитки, кондиционеры и антиперспиранты в жару могут представлять опасность для организма. Об этом заявила терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, чаще всего люди в жару начинают пить много очень холодных напитков, включать на полную мощность кондиционер. Эти ошибки могут подорвать здоровье, сообщил телеканал «Звезда».

Из-за быстрого глотания холодных напитков и еды человек может слишком быстро переохладиться и заболеть ангиной или простудой, потерять голос.

«Если мы что-то употребляем холодное, мы должны маленький глоточек брать в рот и держать во рту, пока не согреется напиток», — объяснила терапевт.

При использовании кондиционера или вентилятора в жару нельзя находиться непосредственно под струей холодного воздуха. Нужно садиться или ставать так, чтобы не чувствовать движения воздуха. Чернышова добавила, что разница температур при использовании кондиционера не должна быть больше пяти градусов.

Еще один совет врач дал совет касательно антиперспирантов в жару. Потоотделение является нормальной защитной реакцией организма, поэтому не стоит его блокировать.

«Если мы на всю кожу нанесем антиперспирант и заблокируем потовые железы, это может серьезно перегрузить сердечно-сосудистую систему, вызвать тепловой удар», — добавил он.

Ранее врач общей практики Роман Демин в беседе с Nation News назвал одно из главных правил, которое нужно соблюдать при аномальной жаре. При нахождении на улице обязательно следует надевать головной убор.