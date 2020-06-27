Названы опасные симптомы после вакцинации от коронавируса

Высокая температура и большое уплотнение в месте укола после вакцинации от нового вируса — это тревожные симптомы. Сильные реакции на любой препарат должны быть минимальны.

«На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на 100 тысяч — в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное — уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров», — приводит РИА «Новости» слова доктора медицинских наук, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаила Костинова.

Ученый добавил, что невысокая температура — в районе 37,5 — это легкая реакция на вакцину. 38,5 — это нормальная реакция. Если температура поднимается выше 38,6 градуса, то это сильная реакция и тревожный звонок.

По словам Костина, ни температура, ни покраснение не должны держаться дольше двух дней.

Сейчас клинические испытания проходит вакцина, которую создали специалисты НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. Препарат тестируют на добровольцах, которые рассказали, что после вакцинации чувствовали себя хорошо. У них не болела голова, не поднималась температура, а аппетит был даже лучше, чем до укола.