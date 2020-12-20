Названы опасные для собак елочные украшения

Мишура, гирлянды и хрупкие елочные игрушки опасны для домашних животных. Если собака проглотит «дождик», это может привести к закупорке пищеварительного тракта, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

От мишуры кинолог советует полностью отказаться, также собаководам не следует вешать стеклянные и пластиковые игрушки в пределах досягаемости питомца.

«Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки», — рассказал РИА «Новости» Голубев.

Стеклянные игрушки, добавил кинолог, легко бьются, осколки могут поранить животное. Специалист предлагает заменить их игрушками из натуральных материалов — шелка, дерева, бумаги и других.

Если в доме есть новогодняя елка, то все украшения Голубев советует надежно привязывать к веткам. А само дерево поставить в угол комнаты, вдали от бытовых приборов.

Для украшения нельзя использовать съедобные игрушки. Специалист призывает не провоцировать собаку «шведским столом из опасных сладостей».

«Любая гирлянда из съедобных предметов — это не только вредная для собаки еда, но и риск проглотить нитку или уронить елку», — отметил кинолог.

Вместо гирлянды, питающейся от сети, можно использовать гирлянды на батарейках или те которые отключаются при перекусывании провода.

Елку собеседник агентства предлагает прикрепить к стене веревкой, чтобы она не завалилась на собаку. Другой вариант — выбрать небольшое деревце и поставить его на подоконник или другое недоступное для питомца место.