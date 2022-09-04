Объем месторождений России позволит добывать нефть еще 40 лет
Аналитик ЦСР Колобанов: нефтедобыча в России сохранится 40 лет
РИА «Новости»
Нефтяные месторождения России позволят добывать сырье еще ближайшие 40 лет при условии сохранения спроса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
Главным потребителем нефтепродуктов на сегодняшний день является транспорт. Но сейчас в мире наблюдается тенденция к переходу на электрические машины.
Реклама
Госкомиссия по запасам полезных ископаемых оценивает объем извлекаемых запасов нефти в разведанных месторождениях свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозной оценке — в 69 миллиардов тонн.
Реклама
По оценке Колобанова, при ежегодном объеме добычи 500 миллионов тонн в год запасов хватит на срок от 20 до 40 лет.
Цифры неокончательные — геологоразведочные работы продолжаются, а добыча в уже разработанных скважинах может продолжиться после восполнения.
«Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых», — подчеркнул эксперт.
Отвечая на вопрос о газе, Колобанов отметил, что здесь срок использования и добычи больше, потому что этот вид топлива считается переходным.
Запасы газа в России составляют более 74 триллионов кубометров, а прогноз по извлекаемым объемам предусматривает 190 триллионов.
«Этого хватит на 80-100 лет добычи», — подчеркнул Колобанов.
Он напомнил, что газ остается одним из основных видов топлива для производства электроэнергии. А значит, спрос на него сохранится даже при полном переходе всего мира на электрокары.