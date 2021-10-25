Названы новые условия выдачи маткапитала отцам

Российские отцы в будущем смогут получать материнский капитал в случае смерти мамы детей, у которой не было гражданства РФ. Сейчас это правило распространяется только на случай смерти россиянки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным издания, законопроект, который уточнит условия получения отцами материнских выплат, рассмотрят на профильной комиссии кабмина. Также в документе говорится о том, что материнский капитал планируют разделять в равной доле между детьми, если умрет их отец-одиночка.

«Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям: это все одинокие отцы — граждане РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала воспитывают детей после смерти матери-иностранки», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве уточнили, что поправки в закон о материнском капитале могут вступить в силу в 2022 году. Ранее депутаты от ЛДПР предложили дать регионам право самостоятельно вводить материнский капитал на третьего и последующих детей