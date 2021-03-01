Названы новые сроки Всероссийской переписи населения

Всероссийскую перепись населения, которую планировали на апрель, предложили перенести на сентябрь. Проект соответствующего предложения подготовили в Минэкономразвития России. Документ опубликовал федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях», — говорится в пояснительной записке.

Еще в Минэкономразвития предложили выделить дополнительные средства на перепись — 6,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

Согласно проекту, Росстат должен обеспечить безопасность людей при проведении переписи на фоне пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что надо изготовить новый тираж печатной продукции с другими датами и продлить срок контрактов с переписчиками.

Ранее заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что к проведению переписи населения в стране в этом году планируют привлечь около 90 тысяч студентов. По его словам, для одних это будет возможностью заработать, а для других — приобрести опыт общения.