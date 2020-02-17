Названы новые правила приема в детские сады в России

Найти место ребенку в детском саду станет намного проще после вступления в силу новых правил, которые подготовило Министерство просвещения. По новым правилам ребенок получает преимущество при зачислении в дошкольное учреждение, куда уже ходят его братья и сестры.

Всего ведомство утвердило три новых постановления. Все они опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

Если в саду нет мест для нового воспитанника, то родители или законные представители малыша могут выбрать новый из списка, который представят органы, курирующие образование.

Для получения направления в детский сад заявление на ребенка можно отправить онлайн или лично. При этом родителей будут держать в курсе не только очереди зачисления, но и того, как она продвигается.

Проще станет перевести ребенка из одного детского сада в другой. Для этого родителям нужно отправить заявление. Если в новом учреждении есть место, то маме или папе об этом сообщат. Родители отравляют заявление в старый сад о том, что ребенок у них больше не числится. Все это можно сделать дистанционно через специальную систему.

Сама эта информационная система станет федеральной. Она уже есть в каждом регионе, но центральные власти решили объединить все в один сайт. Через него можно следить за очередями в детские сады и отправлять заявления.