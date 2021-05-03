Названы необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

Аналитики провели исследование и вычислили самые необычные вакансии мая с зарплатой от 100 тысяч в месяц. Об этом написал RT со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Например, холодильщик в Москве может заработать от 175 тысяч рублей в месяц. Работнику предстоит диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения.

В Тюмени готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц колористу. Сотруднику предстоит заниматься подбором красок для ремонта автомобилей. Особых требований нет, но работнику необходимо быть пунктуальным, иметь навыки планирования и быть готовым к возможным командировкам.

В московский медицинский центр требуется врач ЛФК с опытом работы от одного года. Специалисту предлагают до 150 тысяч рублей в месяц. Нужно иметь высшее образование и действующий профильный сертификат по специальности, знать английский или немецкий язык на разговорном уровне, а также иметь загранпаспорт.

Около 120 тысяч рублей предлагают грумеру в Москве. Среди обязанностей — консультирование по вопросам ухода за животными и применения косметических средств, выполнение стрижки, мойки и сушки шерсти питомцев, а также проведение гигиенических процедур с когтями и ушами.

Ранее аналитики перечислили вакансии апреля с самыми высокими зарплатами, которые подойдут для студентов.