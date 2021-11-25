Названы необычные способы применения жидкости для мытья посуды. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Средство для мытья посуды может заменить средства для мойки полов. Нужно растворить немного жидкости в ведре и взбить. Но таким раствором нельзя мыть ламинат и паркет, так как покрытие может вздуться.

Также средство для мытья посуды подходит и для удаления пятен с одежды. Нужно нанести его немного она загрязненный участок и втереть. Потом достаточно прополоскать водой.

Кроме того, средством можно убрать жирные пятна от масла на кухне. Нанесите небольшое количество на испачканные маслом поверхности, а затем смойте водой.

Подойдет средство для мытья посуды и для очистки ковров. Нужно приготовить раствор: столовая ложка средства на два стакана воды. Затем следует взять полотенце, смочить в растворе и приложить к пятнам на ковре. Подержать так несколько секунд и протереть эти места сухой тряпкой.

Также средством для мытья посуды можно очистить расчески. Нужно нанести его на губку, протереть расческу, а потом промыть ее под краном.