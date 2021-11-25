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    25 ноября 2021, 18:43

    Названы необычные способы применения жидкости для мытья посуды

    Средством для мытья посуды можно очищать одежду и мыть полы

    Дарья Морозова

    Названы необычные способы применения жидкости для мытья посуды. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Названы необычные способы применения жидкости для мытья посуды

    Средство для мытья посуды может заменить средства для мойки полов. Нужно растворить немного жидкости в ведре и взбить. Но таким раствором нельзя мыть ламинат и паркет, так как покрытие может вздуться.

    Также средство для мытья посуды подходит и для удаления пятен с одежды. Нужно нанести его немного она загрязненный участок и втереть. Потом достаточно прополоскать водой.

    Кроме того, средством можно убрать жирные пятна от масла на кухне. Нанесите небольшое количество на испачканные маслом поверхности, а затем смойте водой.

    Подойдет средство для мытья посуды и для очистки ковров. Нужно приготовить раствор: столовая ложка средства на два стакана воды. Затем следует взять полотенце, смочить в растворе и приложить к пятнам на ковре. Подержать так несколько секунд и протереть эти места сухой тряпкой.

    Также средством для мытья посуды можно очистить расчески. Нужно нанести его на губку, протереть расческу, а потом промыть ее под краном.