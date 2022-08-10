Названы необычные имена, которые петербуржцы дали детям в 2021 году

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга составил список необычных имен, которыми местные жители назвали своих детей в 2021 году. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Среди мужских оказались популярным славянские и древнегреческие имена: Велидар, Весемир, Дамирослав, Евсевий, Огнеслав, Патрикей, Севериан.

Девочек также называли как персонажей фильмов или по временам года. В топ вошли Беллатриса, Донесса, Евстолия, Истислава, Осень, Славяна, Харитония.

Информацию о самом популярном необычном имени в ведомстве затруднились дать.