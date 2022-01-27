Названы необычные имена, которые дали детям в Санкт-Петербурге в 2021 году

Петербургский ЗАГС сделал подборку самых необычных имен, которыми назвали детей в 2021 году. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Среди них много старых имен, которыми обычно уже не называют. Мужские имена — Ахиллес, Бронислав, Володар, Даврон, Данислав, Имильян, Порфирий, Прокоп, Север, Славик и Устин.

В список необычных женских имен вошли Авигея, Аллисия, Марва, Милолика, Океана, Росина, Румяна, Славна, Фекла, Флора и Филлипина.