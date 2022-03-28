Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в России

Представители сервиса Работа.ру рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях в России. Например, в Ярославле можно получать 200 тысяч рублей, работая руководителем сельхозпроизводства, написала «Газета.ru».

В качестве требований нужно иметь высшее агрономическое образование и опыт работы в открытом грунте не менее шести лет. Кроме высокой заработной платы работодатель предоставляет служебный автомобиль и квартиру для иногородних.

В Самаре зарплату от 150 тысяч рублей предлагают наладчику станков с ЧПУ, а в Нижегородской области — начальнику лаборатории.

Около 140 тысяч рублей можно зарабатывать в Королеве на должности инженера-конструктора печатных плат. Начальнику обогатительной фабрики в Красноярском крае предлагают 137 тысяч рублей ежемесячно. А токарь в Уфе может зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц.

Радиоинженеру в Санкт-Петербурге готовы платить 120 тысяч рублей. Столько же может зарабатывать технолог мебельного производства в Барнауле и технолог кондитерского производства в Дмитрове.