Названы наиболее выгодные сегменты недвижимости для вложений в 2021 году

На рынке недвижимости в 2021 году выгоднее всего вкладываться квартиры в центральных локациях городов с развитым туризмом, склады, кладовые, а также помещения под стрит-ритейл.

«Так, в текущих условиях, на мой взгляд, самыми привлекательными и надежными сегментами для вложения средств являются квартиры в топовых локациях, где есть дефицит жилья, а также складские объекты и торговые помещения формата стрит-ритейл с хорошим пешеходным или автомобильным трафиком», — рассказал руководитель фонда коллективных инвестиций «Рентавед» Руслан Сухий в беседе с РИА «Недвижимость».

Он объяснил, что квартира в хорошей локации в туристически привлекательном городе станет выгодной инвестицией за счет возможности посуточной сдачи в аренду. Склады, по его словам, являются тем сегментом, который показал наибольшую устойчивость в непростое для коммерческой недвижимости время.

Кладовые для хранения личных вещей Сухий назвал новым перспективным активом. Такой формат, по его словам, сейчас очень востребован у жителей мегаполисов, которые живут в небольших квартирах, где негде хранить вещи.

Как пояснил эксперт, инвестор может купить нежилое помещение в большом жилом комплексе на первом этаже со входом со двора и поделить его на мини-кладовки. За счет того, что кладовки делаются в несколько ярусов, достигается эффективность, ведь это кратно увеличивает арендопригодную площадь приобретенного помещения.

Чтобы минимизировать риски при продаже недвижимости в первую очередь следует получать деньги сразу после того, как квартира окажется в собственности у покупателя. Соглашаться на рассрочку не стоит. Также можно попросить показать деньги перед сделкой. Можно использовать для их хранения банковскую ячейку. Не лишним будет проверить покупателя и его супруга на признаки банкротства.